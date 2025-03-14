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13:56, 14 марта 2025Силовые структуры

Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

В Кузбассе экс-замначальника УФСИН Молоканова дали шесть лет за злоупотребления
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Кемеровской области суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего заместителя начальника главного управления ФСИН по региону Константина Молоканова за злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Молоканов признан виновным по части 1 статьи 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. Он оштрафован на полмиллиона рублей и обязан выплатить ущерб ГУФСИН России по Кемеровской области на 7,2 миллиона рублей.

По данным следствия, осужденный три года не следил за соблюдением сроков выполнения госконтракта по строительству бани в местной колонии стоимостью 85 миллионов рублей. При этом Молоканов разрешил подрядчику тратить бюджетные деньги без подписания документов о выполнении работ, из-за чего строительство шло с отставанием графика, а 7,2 миллиона рублей были израсходованы безосновательно.

Молоканов стал заместителем начальника главного управления ФСИН по региону в 2018 году. У него есть ряд наград.

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