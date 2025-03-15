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12:58, 15 марта 2025Мир

Бывший советник президента США высказался о словесной перепалке Зеленского и Трампа

Экс-советник Буша Грэм назвал необычным поворотом ссору Зеленского и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм назвал по-настоящему необычным поворотом событий словесную перепалку американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая произошла в Белом Доме 28 февраля. Об этом он рассказал в интервью для РБК.

Он отметил, что встречи глав государств в Овальном кабинете обычно четко спланированы, особенно та часть, которая транслируется на федеральных телеканалах. «Так что это [перепалка] был действительно необычный поворот событий. Удивительно видеть такой уровень гнева, проявленный на встрече с иностранным лидером», — сказал Грэм.

По словам эксперта, ссора Трампа и Зеленского не могла не повлиять на взаимоотношения президентов и характер отношений между США и Украиной.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина со своим спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Он заявил, что В настоящее время есть все шансы, что украинский конфликт завершится.

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