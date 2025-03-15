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14:35, 15 марта 2025Мир

Орбан заявил о желании ЕС колонизировать Украину

Орбан: ЕС хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать войну с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По словам венгерского премьера, ради этого ЕС требует от Киева продолжать войну с Россией. Он подчеркнул, что Европа с головой окунулась в украинский конфликт, однако Венгрия выступает за мир.

«Инструментом колонизации является война. Правители Европы решили, что Украина во что бы то ни стало должна продолжить войну [против России], а за это она быстро получит членство в ЕС», — сказал он.

Ранее Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. В числе условий главы венгерского правительства — мир в Европе, равенство всех стран-членов ЕС перед законом, а также отсутствие Украины в Евросоюзе.

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