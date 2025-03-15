Союзников Украины призовут усилить давление на Россию ради перемирия

Премьер Британии Стармер призовет союзников Украины давить на РФ для перемирия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что союзники Украины должны усилить давление на Россию, чтобы добиться заключения перемирия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст его речи, опубликованной его канцелярией.

Стармер планирует выступить с обращением к лидерам 25 западных стран, которые поучаствуют в онлайн-встрече, посвященной ситуации на Украине.

«Если Россия не сядет за стол переговоров, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны», — отметил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.