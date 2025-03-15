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23:24, 15 марта 2025Россия

Устроивший ДТП в центре Москвы водитель получил 25 штрафов за год

Дептранс: Сбивший пешеходов в Москве водитель BMW получил 25 штрафов за год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

Водитель BMW, устроивший ДТП в центре Москвы, по предварительным данным, получил 25 штрафов за год. Об этом сообщили в столичном департамента транспорта в Telegram-канале.

Вечером 15 марта водитель иномарки выехал на тротуар на улице Кожевнической и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди них двое несовершеннолетних. Сообщалось, что BMW зарегистрирована на Александра Ш. — научного сотрудника института океанологии имени Ширшова. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Последствия наезда BMW на людей в центре столицы попали на видео.

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