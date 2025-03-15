В Крыму оценили вероятность дефицита воды

Глава Крыма Аксенов: Республике не грозит дефицит воды

Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды. Его слова передает РИА Новости.

«По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров», — сообщил Аксенов.

По его словам, такого объема должно хватить «на полгода даже без учета новых притоков». Глава республики добавил, что в последние годы на полуострове была проведена масштабная работа по реконструкции системы водоснабжения и бурению новых скважин. Аксенов подытожил, что дефицит воды Крыму не угрожает.

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