Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 15 марта 2025Россия

В Крыму оценили вероятность дефицита воды

Глава Крыма Аксенов: Республике не грозит дефицит воды
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды. Его слова передает РИА Новости.

«По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров», — сообщил Аксенов.

По его словам, такого объема должно хватить «на полгода даже без учета новых притоков». Глава республики добавил, что в последние годы на полуострове была проведена масштабная работа по реконструкции системы водоснабжения и бурению новых скважин. Аксенов подытожил, что дефицит воды Крыму не угрожает.

Ранее экспертный институт социальных исследований в пресс-центре МИЦ «Известия» провел круглый стол «Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни».

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    В Крыму оценили вероятность дефицита воды

    Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

    Владельцев приватизированного жилья предупредили о сложностях с его продажей

    В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом преступника

    В Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом

    17-летняя россиянка Андреева обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

    Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 миллиарда рублей

    Врач назвал простое упражнение для снятия напряжения в шее

    Разгром ВСУ в Курской области назвали переломным моментом конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше