ВСУ исчерпали запас ракет к европейским системам ПВО

ВСУ исчерпали запас ракет к переданным Италией и Францией системам ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали запас ракет к европейским системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Согласно материалу, две зенитные батареи SAMP/T, которые были поставлены Украине Италией и Францией, в ближайшее время станут непригодными для использования. При этом власти страны уже несколько недель просят отправить им больше ракет Aster-30. Однако у Италии резерв вооружения ограничен, а у Франции, предположительно, еще имеется запас.

Тем не менее издание уточнило, что в пятницу, 14 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Рим на встречу со своим итальянским коллегой Гуидо Крозетто с целью обратиться за помощью в получении боеприпасов. Кроме того, он встретился с руководством предприятия Eurosam, которое было создано компаниями-производителями Aster-30.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы SAMP/T, которые Европа передала Киеву, столкнулись с проблемами в ходе эксплуатации.