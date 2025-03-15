Зеленский потребовал милитаризации Европы

Зеленский: Европе необходимо ускорить производство боеприпасов

Европе необходимо ускорить производство боеприпасов и укрепить противовоздушную оборону. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на своей официальной странице в социальной сети X.

«Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия», — написал он.

По его мнению, производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, поскольку речь идет о европейской обороне и безопасности. Он также попросил не забывать об укреплении противовоздушной обороны на континенте.

Ранее Зеленский призвал США не прислушиваться к мнению Москвы по поводу размещения иностранного контингента на Украине. Он отметил, что это гарантия безопасности для Украины и Европы.