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18:29, 15 марта 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал милитаризации Европы

Зеленский: Европе необходимо ускорить производство боеприпасов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европе необходимо ускорить производство боеприпасов и укрепить противовоздушную оборону. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на своей официальной странице в социальной сети X.

«Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия», — написал он.

По его мнению, производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, поскольку речь идет о европейской обороне и безопасности. Он также попросил не забывать об укреплении противовоздушной обороны на континенте.

Ранее Зеленский призвал США не прислушиваться к мнению Москвы по поводу размещения иностранного контингента на Украине. Он отметил, что это гарантия безопасности для Украины и Европы.

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