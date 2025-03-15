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18:27, 15 марта 2025Мир

Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО
Мария Винар

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Соответствующее заявление появилось в его официальном Telegram-канале.

По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США. «Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил он.

Кроме того, во время онлайн-саммита по ситуации на Украине, в котором приняли участие главы ряда европейских государств, Зеленский добавил, что не нужно забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине и в Европе. «Нам всем нужна защита. Я благодарю каждого из вас, кто помогает нам с ПВО», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал США не прислушиваться к условиям Кремля по вопросу перемирия.

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