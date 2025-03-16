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00:26, 16 марта 2025Россия

Политолог объяснил отказ Зеленского признать окружение ВСУ в Курской области

Марков: Зеленский не готов брать ответственность за ситуацию в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать окружение войск в Курской области, потому что тогда ему придется сделать трудный выбор. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что главе государства придется решать: приказать солдатам сдаться в плен или запретить им это делать. Однако, по словам эксперта, Зеленский не готов брать на себя такую ответственность.

Он отметил, что президент вполне спокойно относится к массовой гибели украинских военнослужащих, и на это есть две причины. Во-первых, он пытается «создать имидж огромной храбрости» армии.

«Но главная причина другая. Есть неформальная, тайная политика стран Запада и руководства Украины: чем больше погибнет украинцев в войне с Россией, тем лучше, потому что это поможет создать в обществе ненависть к России, а это облегчит задачу сделать из Украины Антироссию», — утверждает политолог.

Ранее Зеленский отказался признавать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он заявил, что подразделения ВСУ в российском регионе якобы «выполняют задачи именно так, как это нужно».

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