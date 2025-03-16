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14:56, 16 марта 2025Бывший СССР

Президент Украины заявил о необходимости давить на Россию

Зеленский призвал вводить санкции и давить на Россию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать давить на Россию и вводить против нее санкции. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

В обращении к западным партнерам он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России запустили более 1020 ударных дронов, 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет разных типов. «Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса, в частности, меры, которые должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался признавать окружение Вооруженных сил Украины в Курской области.

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