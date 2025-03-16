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04:31, 16 марта 2025Мир

В США назвали истинную цель переговоров с Украиной

Риттер: Переговоры США и Украины стали ловушкой для Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии являлись ловушкой для Европы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube.

По его словам, цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования. Как утверждает Риттер, переговоры были спланированы заранее, а все нюансы обсуждались напрямую между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что после встречи европейские лидеры начали выступать за прекращение огня на Украине, хотя до этого они призывали нанести военное поражение России. «Суть в том, что США уходят из Европы, но для этого нужен мир между Европой и Россией. (...) Поэтому так важно было расставить эту ловушку: заставить Европу сойти с пути эскалации конфликта и начать мирные переговоры», — резюмировал Риттер.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

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