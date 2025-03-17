Амаяк Акопян пожаловался на мошенников-экстрасенсов

Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на звонки мошенников-экстрасенсов

Заслуженный артист России, иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на звонки мошенников, выдающих себя за экстрасенсов. Его слова приводит «Абзац».

«Каждый день мне звонят какие-то мошенники, которые представляются экстрасенсами. Я высказываю им все, что о них думаю, в жесткой форме», — рассказал Акопян. По его словам, аферисты пытаются предложить ему «лечение», узнав о состоянии его здоровья и старых травмах.

Иллюзионист добавил, что не верит в способности людей, называющих себя магами. Акопян раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов», сообщив, что его приглашали на съемки в качестве члена жюри. «Я посмотрел на все происходящее и высказал участникам, что они лгут и ничего не умеют», — заявил он.

Ранее Акопян сообщил, что его мучают сильные боли из-за старой травмы спины. Иллюзионист рассказал, что живет на обезболивающих и почти не выходит из дома из-за проблем со здоровьем, которые появились в результате профессиональной деятельности.