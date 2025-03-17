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20:26, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала несусветной глупостью популярный способ лечения горла

Врач Елена Малышева развеяла миф, что сырые яйца помогают при потере голоса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева развеяла популярный миф о лечении больного горла. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала несусветной глупостью распространенный способ борьбы с потерей голоса. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что сырые яйца не помогают при потере голоса. Как объяснила врач, при глотании еда идет прям в пищевод и не касается голосовых связок. «Глупость несусветная думать, что от глотания яиц что-то попадет на [голосовые] связки. Ничего не попадет», — подчеркнула она.

Ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман, также предупредил, что сырые яйца могут быть источником сальмонеллы — бактерии, провоцирующей расстройство кишечника.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала, что эндометриоз может в некоторых случаях вызывать кровавые слезы. Врач также назвала это заболевание загадочным.

Вот это да!
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