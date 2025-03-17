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07:51, 17 марта 2025Мир

Маск ответил на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Маск опубликовал видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Они выразили благодарность новой администрации президента Штатов Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.

«Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — подчеркнул на видео Уилмор.

Его поддержала Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой. Маск опубликовал видео с астронавтами на своей странице в соцсети X и сопроводил его смайликами в виде сердечек и ракет.

5 июня корабль Boeing Starliner с Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находятся на МКС более полугода.

Ранее Маск рассказал, что застрявшие на Международной космической станции астронавты могли вернуться на Землю полгода назад, но администрация Джо Байдена отказалась предоставить разрешение на это. По словам миллиардера, Трамп попросил вернуть их как можно скорее.

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