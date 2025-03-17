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00:11, 17 марта 2025МирЭксклюзив

На Западе раскрыли главную ошибку Зеленского с начала СВО

Меркурис: Главной ошибкой Зеленского стало решение положиться на Запад
Семен Александров (редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jose Luis Magana / AP

Главной ошибкой, которую совершили власти Украины с начала специальной военной операции (СВО), стало решение положиться на Запад. Ошибку украинского лидера Владимира Зеленского раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленту.ру».

«Зеленский думал, что западные страны смогут поставить столько оружия, что это сведет на нет преимущества России», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что украинские власти недооценили решимость не только российского руководства, но и российского общества довести этот конфликт до конца.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. По его словам, позитивные изменения начнутся сразу же.

Вот это да!
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