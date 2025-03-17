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14:15, 17 марта 2025Бывший СССР

Полковник рассказал о создании буферной зоны в курском приграничье

Полковник Матвийчук: Буферная зона предотвратит вторжения в российские регионы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После освобождения Курской области в приграничье будет создана буферная зона, которая предотвратит вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российские регионы. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru.

«После освобождения Курской области нужна будет буферная зона, которая обеспечит безопасность и предотвратит возможные вторжения в Курскую, Белгородскую и Брянскую области», — рассказал Матвийчук.

Он добавил, что подразделения армии России, вероятно, освободят Курскую область полностью к концу марта.

Ранее Матвийчук заявил, что ВСУ покинули Суджу в Курской области без боя из-за бесполезности сопротивления надвигающимся частям Российской армии.

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