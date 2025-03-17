Пользу касторового масла для очищения организма опровергли

Врачи заявили об опасности длительного употребления касторового масла

В соцсетях распространяется видео, в котором женщина утверждает, что благодаря употреблению касторового масла можно избавиться от токсинов и шлаков, очистить сосуды, лимфу и внутренние органы. В пример автор ролика, опубликованного в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), привела свою пожилую мать, у которой, по ее словам, после употребления данного масла перестала болеть нога и вернулся слух.

По словам кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Владимира Логинова, касторовое масло действительно используют для употребления внутрь, так как оно обладает слабительным эффектом — при помощи него лечат запоры. Кроме того, это масло используют для очищения кишечника перед колоноскопией и другими медицинскими процедурами. Однако, подчеркнул доктор, при его чрезмерном употреблении оно может вызвать сильную диарею. Более того, диарея, вызванная касторовым маслом, может привести к серьезному обезвоживанию, что опасно для здоровья.

Помимо этого, у некоторых людей может быть аллергия на данное масло в виде кожной сыпи, зуда, отека или затрудненного дыхания. Другим негативным последствием употребления касторового масла может стать его взаимодействие с некоторыми лекарствами, такими как антибиотики, что приведет к снижению уровня калия.

Кроме того, регулярное и чрезмерное использование касторового масла может вызвать привыкание кишечника, что усложнит его естественную работу и вызовет зависимость органа от внешнего воздействия, предупредила доктор медицинских наук из Чикаго, США, Катрина Маттингли. Также оно выводит из организма важные витамины и минералы, такие как калий и хлорид, добавила она.

Таким образом, на самом деле касторовое масло не очищает органы, лимфу, сосуды, а регулярное его использование может вызвать обезвоживание и дефицит важных витаминов и минералов, подчеркивают медики.

Сообщение о том, что при помощи касторового масла можно очистить организм, не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».