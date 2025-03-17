Российский сенатор раскритиковал депутата Госдумы со словами «коллега, осторожнее»

Сенатор Клишас раскритиковал депутата ГД Хамзаева за высказывания

Сенатор Андрей Клишас раскритиковал депутата Госдумы Султана Хамзаева за высказывания о позиции комитета Совфеда по инициативе об усыплении бездомных животных. Заявления Клишас опубликовал в Telegram.

Клишас заявил, что депутата ГД Хамзаева «не устраивает постановление Конституционного суда», повторенное Совфедом в отзыве на проект закона. Также сенатор обратился к Хамзаеву со словами «коллега, осторожнее».

«Хорошо бы вам научиться соотносить свои инициативы с позицией Конституционного суда Российской Федерации (...) Да, уважаемый коллега Хамзаев, осторожнее про 140 миллиардов. Может сложиться впечатление, что деньги вам дороже детей», — отреагировал Клишас на слова Хамзаева о том, что России придется тратить миллиарды на содержание беспризорных животных.

Законы об усыплении бездомных животных приняты в полутора десятках российских регионов — Мурманской, Астраханской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Магаданской областях и других субъектах.