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18:50, 17 марта 2025Россия

Российский сенатор раскритиковал депутата Госдумы со словами «коллега, осторожнее»

Сенатор Клишас раскритиковал депутата ГД Хамзаева за высказывания
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сенатор Андрей Клишас раскритиковал депутата Госдумы Султана Хамзаева за высказывания о позиции комитета Совфеда по инициативе об усыплении бездомных животных. Заявления Клишас опубликовал в Telegram.

Клишас заявил, что депутата ГД Хамзаева «не устраивает постановление Конституционного суда», повторенное Совфедом в отзыве на проект закона. Также сенатор обратился к Хамзаеву со словами «коллега, осторожнее».

«Хорошо бы вам научиться соотносить свои инициативы с позицией Конституционного суда Российской Федерации (...) Да, уважаемый коллега Хамзаев, осторожнее про 140 миллиардов. Может сложиться впечатление, что деньги вам дороже детей», — отреагировал Клишас на слова Хамзаева о том, что России придется тратить миллиарды на содержание беспризорных животных.

Законы об усыплении бездомных животных приняты в полутора десятках российских регионов — Мурманской, Астраханской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Магаданской областях и других субъектах.

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