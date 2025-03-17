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08:51, 17 марта 2025Россия

Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

ТАСС: ВСУ намеренно атаковали мирное население в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Колос описал увиденное в Судже Курской области фразой «стало понятно значение слова нацизм». По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атаковали мирное население, передает ТАСС.

По словам российского военнослужащего, бойцы ВСУ без разбора наносили удары как по военным, так и по гражданским, а по отношению к последним «вели себя зверски».

«Никого не жалели, им без разницы, куда бить. Только там понял, что такое нацизм (...) В них абсолютно нет ничего человеческого, такое ощущение, что они просто сумасшедшие. В Судже все с землей сровняли: памятники, церкви - ничего святого в них нет. Я бы их людьми не мог назвать», — отметил Колос.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российской стороны есть доказательства создания ВСУ концлагерей и расправ над жителями Курской области.

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