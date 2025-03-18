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16:01, 18 марта 2025Мир

Борис Джонсон рассказал о своем участии в срыве переговоров по Украине

Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины в 2022 году
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв стамбульских договоренностей России и Украины в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Triggernometry.

«Все, что я пытался тогда сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и подчеркнуть, что если вы хотите урегулирования конфликта, то это ваше дело. Но если вы собираетесь продолжить боевые действия, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот, что я тогда сказал», — ответил на вопрос политик.

Джонсон отметил, что люди могут по-разному оценивать то, поступил ли украинский лидер Владимир Зеленский правильно или нет, продолжив участие в конфликте. По его мнению, «есть хороший шанс», что результатом кризиса на Украине станет «свободная, суверенная, безопасная республика», чего якобы «нельзя было бы добиться при заключении соглашения в апреле 2022 года».

28 января президент России Владимир Путин рассказал, что страны коллективного Запада уговорили Украину продолжать конфликт. Глава государства добавил, что Лондон «не скрывает этой информации», говоря о своих действиях открыто.

Вот это да!
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