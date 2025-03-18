Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв стамбульских договоренностей России и Украины в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Triggernometry.

«Все, что я пытался тогда сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и подчеркнуть, что если вы хотите урегулирования конфликта, то это ваше дело. Но если вы собираетесь продолжить боевые действия, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот, что я тогда сказал», — ответил на вопрос политик.

Джонсон отметил, что люди могут по-разному оценивать то, поступил ли украинский лидер Владимир Зеленский правильно или нет, продолжив участие в конфликте. По его мнению, «есть хороший шанс», что результатом кризиса на Украине станет «свободная, суверенная, безопасная республика», чего якобы «нельзя было бы добиться при заключении соглашения в апреле 2022 года».

28 января президент России Владимир Путин рассказал, что страны коллективного Запада уговорили Украину продолжать конфликт. Глава государства добавил, что Лондон «не скрывает этой информации», говоря о своих действиях открыто.