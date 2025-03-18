Использование льготы при назначении пенсий одной категории россиян задумали расширить

В Госдуме призвали уравнять условия выхода на пенсию вальщиков леса

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд РФ с предложением создать равные условия по назначению пенсии для российских вальщиков леса вне зависимости от того, работают ли они в лесничествах или в частных организациях. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Поскольку указанный род деятельности относится к профессиям с тяжелыми условиями труда, страховая пенсия по старости назначается мужчинам, осуществлявшим ее 12,5 года и более, по достижении 55 лет, если у них есть страховой стаж не менее 25 лет. При этом, указал депутат, условия выхода на пенсию для этой категории работников рознятся, в связи с чем он попросил министерство высказать позицию по включению в законодательство пункта об использовании льготных условий, описанных выше, «вне зависимости от формы организаций, в которых они осуществляли трудовую деятельность».

«Вальщики леса, работающие в частном бизнесе, фактически лишены права на досрочное назначение пенсии», — написал парламентарий министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову в связи с задуманным расширением использования указанной практики.

Ранее министр рассказал, что с 1 апреля социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 14,75 процента. По его словам, на эти цели в бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей, а решение коснется 4,2 миллиона человек.