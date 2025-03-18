Кадыров рассказал о создании нового полка в Чечне

Кадыров: В Чечне создан новый полк, он способен усилить группировку в зоне СВО

В Чечне создали новый мотострелковый полк «Ахмат-Кавказ». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Это уже пятый полк, созданный в нашей республике. С большим удовольствием поприветствовал бойцов. Выразил им благодарность за решение идти по пути Ахмата-Хаджи Кадырова и защищать нашу Родину», — написал Кадыров.

Он добавил, что мотострелковый полк способен значительно усилить группировку войск российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Полк создали на постоянной основе, для него уже начали строить современную базу на постоянном месте дислокации. Командиром воинского соединения назначили офицера Хусейна Межидова.

Ранее Кадыров сообщал, что глава Российского университета спецназа (РУС) Байбетар Вайханов посетил расположение 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия»\. Вайханов передал военнослужащим спецтехнику и различное оборудование, в том числе автомобили «Джихад-машина», FPV-дроны и ретрансляторы.