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16:21, 18 марта 2025Экономика

Риски россиян сесть в тюрьму за растения на даче оценили

Садовод Туманов: Запрещенные растения на даче не отличить от обычных
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Запрещенные для выращивания на даче растения внешне почти не отличаются от обычных, но их и не продают в открытом доступе. Риски россиян сесть в тюрьму за неправильные цветы на участке оценил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

«Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен», — пояснил специалист.

Учитывая это, уголовная ответственность за выращивание запрещенных растений очень маловероятна и является фактически запугиванием, считает Туманов. По его словам, список запрещенных растений касается скорее теоретических, а не практических вещей.

К запрещенным для выращивания на даче растениям относятся голубой лотос, ипомея трехцветная, мимоза хостилис, гавайская роза, шалфей предсказателей и другие, в которых содержатся наркотические вещества. За разведение этих культур на участке предусмотрена уголовная ответственность.

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