Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» названа лучшей практикой

Более 3 тысяч человек приняли участие в спартакиаде «Игры долголетия. Жизнелюб»

Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» стала победителем всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Здоровый образ жизни». Награду директору проекта Рустаму Багаутдинову на площадке координационного центра правительства РФ вручила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Спартакиада для лиц серебряного возраста «Игры долголетия. Жизнелюб» стартовала по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в октябре 2023 года. Проект объединил более трех тысяч казанцев 55 лет и старше. Участники проходят сначала районный, а затем общегородской этап. Бабушки и дедушки соревновались по десяти видам спорта: настольному теннису, шахматам, дартсу, плаванию, футболу, волейболу, бегу, лыжным гонкам, мини-волейболу и северной ходьбе.

Подготовка к соревнованиям «жизнелюбов» велась на 20 спортивных объектах города, а по северной ходьбе — в парках и скверах под руководством инструкторов Федерации северной ходьбы РТ.

Всего за 200 соревновательных дней была разыграна тысяча индивидуальных наград и 100 призовых кубков. На финальное награждение казанских пенсионеров в прошлом году была приглашена советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

С проектом «Игры долголетия. Жизнелюб» комитет по спорту исполкома Казани подал заявку на Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2024». Помимо казанского проекта, со всей страны было подано 2683 заявки. В конкурсном отборе приняли участие региональные управленческие команды, организации социального обслуживания, представители бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. Финалистами стали 110 участников, а победителями — 10 практик. Победители лучших идей получили по 500 тысяч рублей на развитие проектов.