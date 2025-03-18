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22:20, 18 марта 2025Мир

Трамп объявил о запуске процесса по достижению мира на Украине

Трамп: Процесс достижения мира на Украине запущен
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске процесса по достижению мира на Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«И президент [России Владимир] Путин, и президент [Украины Владимир] Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Сейчас этот процесс запущен в полную силу, и мы надеемся, что ради блага человечества выполним свою работу!» — написал он.

Трамп в очередной раз отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он был президентом. Он также подчеркнул, что договорился с Путиным о немедленном прекращении огня по энергетическим и инфраструктурным объектам.

Ранее Путин и Трамп договорились нормализовать отношения РФ и США. «Лидерами выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений России и США в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности во всем мире», — отмечается в заявлении Кремля.

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