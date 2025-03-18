Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:55, 18 марта 2025Россия

У посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции

У посольства США в Москве начали демонтировать Z-инсталляции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: «Осторожно, новости»

Возле посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утверждается, что около здания начали демонтировать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью «Мы вместе». Рабочие также убирают буквы ZVO.

Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. Они также обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал военным прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней

    Минобороны раскрыло число атак ВСУ на Белгородскую область

    Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

    Трамп оценил разговор с Путиным

    У посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции

    В Совфеде назвали переговоры Путина и Трампа «бесспорным шагом вперед»

    Жена Карпина отреагировала на информацию о покупке дома в Эстонии

    Ребенок отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей за скользкие ступени

    Троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза из дворца Черчилля

    Шольц прокомментировал переговоры Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше