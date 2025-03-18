У посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции

У посольства США в Москве начали демонтировать Z-инсталляции

Возле посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утверждается, что около здания начали демонтировать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью «Мы вместе». Рабочие также убирают буквы ZVO.

Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. Они также обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие.