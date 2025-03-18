Экс-президент Словении Тюрк: Украина не сможет вернуть себе территории

Украина не сможет вернуть себе территории и ей следует стремиться к мирному урегулированию конфликта с обеспечением нейтрального статуса и невступления в НАТО. Об этом заявил экс-президент Словении Данило Тюрк в интервью газете Delo.

«У Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, которые сейчас находятся под контролем России», — сказал бывший глава государства.

Тюрк призвал Киев как можно скорее согласиться на мирные переговоры и пойти по пути урегулирования. По его словам, у республики нет другого выбора, так как она находится в полностью зависимом положении от США. Он также добавил, что сейчас международная обстановка делает возможным прекращение боевых действий.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо решить ряд нюансов, среди которых присутствие украинских войск на территории Курской области.