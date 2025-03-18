Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 18 марта 2025Мир

В ЕС признали неспособность Украины вернуть себе территории

Экс-президент Словении Тюрк: Украина не сможет вернуть себе территории
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cesar Luis de Luca / DPA / Globallookpress.com

Украина не сможет вернуть себе территории и ей следует стремиться к мирному урегулированию конфликта с обеспечением нейтрального статуса и невступления в НАТО. Об этом заявил экс-президент Словении Данило Тюрк в интервью газете Delo.

«У Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, которые сейчас находятся под контролем России», — сказал бывший глава государства.

Тюрк призвал Киев как можно скорее согласиться на мирные переговоры и пойти по пути урегулирования. По его словам, у республики нет другого выбора, так как она находится в полностью зависимом положении от США. Он также добавил, что сейчас международная обстановка делает возможным прекращение боевых действий.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо решить ряд нюансов, среди которых присутствие украинских войск на территории Курской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше