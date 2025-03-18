В Минобороны раскрыли судьбу экипажа вертолета Ми-28

Минобороны: При выполнении учебно-тренировочного полета весь экипаж Ми-28 погиб

Весь экипаж вертолета Ми-28, потерпевшего крушение в Ленинградской области в рамках планового учебно-тренировочного полета, погиб. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что вертолет упал в безлюдной местности, на большом расстоянии от населенных пунктов.

Как сообщает Telegram-канал «112», при крушении вертолета удалось избежать жертв и разрушений на земле. На место происшествия уже вылетела комиссия ВКС.

Ранее представители Минобороны подтвердили факт крушения воздушного судна. Также выяснилось, что полет был выполнен без боекомплекта.