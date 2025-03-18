У побережья Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Суматра

У берегов Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом сообщает Потсдамский центр имени Гельмгольца (GFZ).

По сведениям ученых, сейсмическое событие произошло в 1:23 в округе Северное Тапанули на севере Суматры. Очаг землетрясения залегал на глубине 86 километров — столица округа, Тарутунг, с населением в 44 тысячи человек располагается от него в сотне километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

За последние 12 часов в Индонезии произошло еще несколько землетрясений. Как передает портал Free Malaysia Today со ссылкой на местные метеослужбы, в полвторого ночи сейсмотолчки силой 5,1 чувствовались в провинции Тимор, на острове Серам они достигли магнитуды в 5,8 балла.

Подземные толчки ощущались и в Малайзии. землетрясение почувствовали в штатах Перлис, Кедах, Пенанг, Перак, Селангор, Негери Сембилан, Мелака и Джохор, а также Куала-Лумпур и Путраджая. Землетрясение магнитудой 5 баллов еще до полуночи произошло также на филиппинском острове Минданао. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение силой 4,3 балла накануне пережили Южные Курилы. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, на 141 километр восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.