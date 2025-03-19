Информация о прорыве ВСУ границы в Белгородской области оказалась фейком

МО РФ: Все попытки ВСУ прорвать границу России пресечены

В соцсетях украинских ресурсов обсуждается попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу в Белгородской области. Так, на этот счет публикуются различные данные: кто-то сообщает, что украинская армия смогла пересечь границу и прорваться на территорию России, другие же называют данные о действиях ВСУ у границы выдумкой российской стороны.

«Российские СМИ пишут, что ВСУ таки удалось прорвать границу Белгородской области. Местные власти проводят эвакуацию приграничных районов», — говорится в одной из публикаций. Агентство УНИАН же транслирует другую информацию, заявляя, что вся операция ВСУ на этом направлении — выдумка российской стороны. «В РФ утверждают, что "произошел бой и украинскую технику уничтожили", и сейчас "работает артиллерия". В ЦПД прокомментировали эти заявления: "Сами придумали, сами победили"», — говорится в сообщении.

При этом ВСУ действительно предприняли несколько попыток контратаковать в приграничье. Это 18 марта подтвердили в российском Минобороны. Всего ВСУ осуществили пять атак, в провокации в Белгородской области были задействованы до 200 военнослужащих. В МО РФ уточнили, что все попытки прорвать границу пресечены, пересечения границы допущено не было. Российское оборонное ведомство поясняет, что действия ВСУ являются провокацией на фоне состоявшихся накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Таким образом Киев пытается дискредитировать мирные инициативы Москвы и Вашингтона.

О том, что наступление идет, свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях, в том числе официальных агентств и изданий РФ.

Наступление ВСУ на Белгородскую область подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. «Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги», — заявил он. Зеленский объяснил намерения ВСУ войти на территорию Белгородской области продвижением Вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, действительно попросил жителей близлежащих к границе районов на время уехать из дома, однако уточнил, что это делается для перестраховки. «Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни. Практика предыдущих ситуаций показывает: когда резко ухудшается обстановка и когда люди уже находятся под плотным огнем, мы ничего не можем сделать. Невозможно вывезти людей в безопасное место», — сообщил он. Гладков отметил, что как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Ни о каком прорыве границы при этом он не упоминал.

Информация о том, что ВСУ прорвали границу России в Белгородской области и о том, что попытки украинской армии зайти на территорию РФ – это выдумка, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».