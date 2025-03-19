Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:03, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева похвалила Дурова

Врач Елена Малышева похвалила Павла Дурова, принимающего ледяные ванны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bryan Rodriguez / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги оценили пользу ледяной ванны. В программе «Жить здорово!» на Первом канале она похвалила основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова, прибегающего к этой экстремальной водной процедуре. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В эфире программы показали видео, на котором Дуров принимает ледяную ванну. «Вот что вытворяет Павел Дуров. Смотрите, смотрите. Вот так вот, товарищи. Я тоже это видела и подумала: "Ну, конечно, молодец, но я точно в эту ванну никогда не залезу"», — прокомментировала ролик Малышева.

Ее коллега, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал, что погружения в ледяную ванну улучшают кровоснабжение сердца и головного мозга. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что такая процедура укрепляет иммунитет.

В конце марта 2024 года Дуров опубликовал видео, где он погружается в ванну со льдом. Предприниматель назвал такую процедуру лучшим способом начать день.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

    Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

    Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

    Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

    Путин потребовал повысить защищенность от терроризма мест массового пребывания россиян

    Объяснены причины весеннего обострения

    Путин заявил о ряде дерзких операций российских войск в Курской области

    В российском городе отключили электричество из-за паводка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше