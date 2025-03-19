Малышева похвалила Дурова

Врач Елена Малышева похвалила Павла Дурова, принимающего ледяные ванны

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги оценили пользу ледяной ванны. В программе «Жить здорово!» на Первом канале она похвалила основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова, прибегающего к этой экстремальной водной процедуре. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В эфире программы показали видео, на котором Дуров принимает ледяную ванну. «Вот что вытворяет Павел Дуров. Смотрите, смотрите. Вот так вот, товарищи. Я тоже это видела и подумала: "Ну, конечно, молодец, но я точно в эту ванну никогда не залезу"», — прокомментировала ролик Малышева.

Ее коллега, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал, что погружения в ледяную ванну улучшают кровоснабжение сердца и головного мозга. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что такая процедура укрепляет иммунитет.

В конце марта 2024 года Дуров опубликовал видео, где он погружается в ванну со льдом. Предприниматель назвал такую процедуру лучшим способом начать день.