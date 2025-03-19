Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

РБК: Минфин поддержал ввод платежного роуминга при оплате разными QR-кодами

Представители Министерства финансов (Минфина) РФ поддержали идею ввода платежного роуминга при оплате разными QR-кодами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный замминистром финансов Иваном Чебесковым.

Подписанный отзыв правительства на вышеуказанную инициативу направили для ознакомления в Центробанк, Федеральную антимонопольную службу, Министерство юстиции и Минэкономразвития. При этом представитель Минфина подчеркнул, что проект отзыва еще дорабатывается, окончательную версию документа представят позже. После этого уже итоговый документ представят правительству.

В ведомстве назвали введение платежного роуминга при оплате разными QR-кодами целесообразной мерой. Она обусловлена многообразием платежных сервисов, которые в настоящее время доступны российским покупателям. В Минфине сочли необходимой возможность переадресовки с единого QR-кода, предоставляемого АО «НСПК», в различные платежные платформы, «исходя из предпочтений клиентов».

В качестве еще одного нововведения в министерстве предложили разработать положения, которые устанавливают прозрачность тарифов на услуги по предоставлению QR-кода и обозначить на на платежной странице в приоритетном порядке социально значимых способов оплаты. Таковыми, по мнению представителей ведомства, могли бы стать, например, Система быстрых платежей и цифровой рубль.