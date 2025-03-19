На Западе назвали условие победы России

Если США остановят военную помощь Украине, то это станет победой для России. Такое мнение выразил директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн, его слова приводит The Financial Times (FT).
«Любое прекращение огня, в результате которого США останавливают поставки оружия на Украину, — это огромная победа для России», — отметил эксперт.
Бергманн допустил, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки, чтобы добиться окончательного соглашения с российском лидером Владимиром Путиным.
18 марта главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также возможности улучшения российско-американских отношений. По сообщению Кремля, Россия обозначила ряд условий, касающихся режима прекращения огня на украинском фронте. К ним были отнесены приостановка зарубежной помощи Украине и обмен разведданными.