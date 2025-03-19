На Западе назвали условие победы России

FT: Если США остановят военную помощь Украине, то это станет победой для России

Если США остановят военную помощь Украине, то это станет победой для России. Такое мнение выразил директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн, его слова приводит The Financial Times (FT).

«Любое прекращение огня, в результате которого США останавливают поставки оружия на Украину, — это огромная победа для России», — отметил эксперт.

Бергманн допустил, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки, чтобы добиться окончательного соглашения с российском лидером Владимиром Путиным.

18 марта главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также возможности улучшения российско-американских отношений. По сообщению Кремля, Россия обозначила ряд условий, касающихся режима прекращения огня на украинском фронте. К ним были отнесены приостановка зарубежной помощи Украине и обмен разведданными.