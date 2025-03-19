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02:29, 19 марта 2025Экономика

Одной категории россиян повысят счета за электричество

«Ъ»: В 42 регионах повысят цены на электроэнергию для домов с электроотоплением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В 42 регионах России пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что повышающий коэффициент до 1,8 в отопительный сезон затронет граждан, проживающих в негазифицированных домах с электроотоплением. В соответствии с постановлением правительства, предельный «льготный» объем потребления составит 3900 киловатт-час в месяц, второй диапазон ограничится 6000 киловатт-час.

Как указывает издание, такая дифференциация тарифов призвана сократить рост перекрестного субсидирования. Однако на данный момент она лишь замедлила его.

Еще в 2024 году правительство России утвердило индексацию тарифов ЖКХ на 2025 год. В среднем плата за коммунальные услуги вырастет на 11,9 процента, однако точные цифры зависят от каждого конкретного региона.

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