Популярный рэпер назвал большие икры «красным флагом» девушки и прослыл посмешищем

Казахстанский рэпер The Limba назвал большие икры «красным флагом» девушки

Казахстанский рэпер The Limba (настоящее имя — Мухаметали Ахметжанов) перечислил главные «красные флаги» девушек и прослыл посмешищем в сети. Видео и комментарии на эту тему появились в TikTok-аккаунте подкаста VSRAP.

В первую очередь «красным флагом» популярный музыкант назвал большие икры у женщин. В число «ред-флагов» также вошло понятие «меломан». «Когда девушка на вопрос "какую музыку ты слушаешь?" отвечает, что она меломанка. Кто так еще говорит?» — пояснил певец.

Кроме того, по мнению The Limba, тревожным знаком является незнание женщины своей национальности. Последним «красным флагом» стал расплывчатый ответ девушки по поводу готовки ее матери. «Если девушка говорит: "Моя мама все блюда вкусно готовит"», — подытожил он.

Пользователей сети развеселили слова рэпера, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Все парни в шоке», «The Limba — главный "ред-флаг"», «У Макана появился конкурент», «Что он несет?», «Он смеется?», «Лино Яникса описывает всю суть видео», — высказывались они.

В сентябре 2024 года россиянам назвали «красные флаги» во время собеседования на работу.