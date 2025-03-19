Под Харьковом Росгвардия нашла и уничтожила кассетный боеприпас НАТО

Специалисты 116-й бригады особого назначения Росгвардии уничтожили натовский кассетный боеприпас «колокольчик». Об этом в среду, 19 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, суббоеприпас «колокольчик» входит в список самых опасных боеприпасов НАТО с радиусом поражения до четырех метров. Внешне он похож на цоколь от лампочки с прикрепленной к нему лентой. Как правило, о таких находках сотрудникам Росгвардии сообщают местные жители. И на этот раз силовики узнали об этом от них. После обнаружения боеприпаса, его взорвали, расстреляв из автомата Калашникова.

Ранее на Харьковском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии уничтожили группу бойцов вооруженных сил Украины.