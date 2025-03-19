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15:56, 19 марта 2025Силовые структуры

Российского таксиста-отравителя осудили на 17 лет колонии

В Казани таксиста, травившего и грабившего пассажиров, осудили на 17 лет
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Казани суд приговорил к 17 годам лишения свободы таксиста, травившего и грабившего пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2023 году таксист давал клиентам напитки с подмешанным сильнодействующим веществом. Те теряли способность к сопротивлению, и осужденный похищал у них ценности. В январе он опоил 16-летнего подростка, обворовал его и бросил без сознания на дороге при минусовой температуре. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. Однако одного из потерпевших от действий осужденного не удалось спасти.

Ранее стало известно, что в Москве задержали банду, грабившую людей по всей России.

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