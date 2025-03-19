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23:53, 19 марта 2025Россия

Сухогруз с людьми на борту оторвало от причала в Ленобласти

Сухогруз «Светлый-22» с людьми на борту оторвало от причала на Неве в Ленобласти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Сухогруз «Светлый-22» с двумя людьми на борту оторвало льдом от причала в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по правопорядку и безопасности.

Отмечается, что сухогруз отнесло ниже по течению в сторону Петербурга. О произошедшем проинформированы все службы реагирования и надзора, мониторинг ситуации ведет аварийно-спасательная служба Ленобласти. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным «Фонтанки», в настоящее время сухогруз прекратил движение и застрял во льдах напротив Невского Лесопарка. На спасение судна уйдет не меньше пяти часов, к нему идет ледокол. Людей вызволят раньше спасатели. Экипажу в данный момент опасность не угрожает.

В феврале на видео попал момент столкновения танкера с сухогрузом в Черном море. На кадрах видно, как во время шторма одно судно навалилось на другое. Утверждается, что из-за непогоды один из кораблей сорвался с якоря.

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