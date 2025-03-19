Трамп назвал Путина сильным и твердым

WE: Трамп заявил, что Путин настроен завершить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин является сильным и твердым политиком, желающим завершить конфликт на Украине. С таким заявлением в интервью The Washington Examiner (WE) выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Путин был очень твердым, очень сильным, каким он и является», — подчеркнул он, добавив, что его российский коллега «очень серьезно настроен» положить конец украинскому кризису.

«Это был очень хороший звонок», — заключил Трамп.

Ранее главы государств провели телефонный разговор. В ходе беседы они договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.