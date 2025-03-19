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20:46, 19 марта 2025Мир

Трамп согласился помочь Зеленскому по одному вопросу

Белый дом: Трамп согласился помочь Зеленскому с поставками средств ПВО Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским согласился помочь Киеву с дополнительными поставками средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters.

«Зеленский попросил президента Трампа о дополнительной системе ПВО для защиты населения», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В частности, она указала на то, что украинский лидер «особенно просил» у Трампа поставки дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Partiot. Представитель Белого дома добавила, что президент США согласился «проработать возможные варианты», в особенности те, что имеются в Европе.

Ранее Левитт сообщила, что Трамп решительно настроен закончить конфликт на Украине. Она также подчеркнула, что президент США и его российский коллега Владимир Путин вместе разделяют мнение о необходимости достичь долгосрочного мира.

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