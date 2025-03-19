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12:18, 19 марта 2025Мир

Трамп высказался о способах давления на Россию

Трамп заявил, что не хотел бы подробно описывать способы давления на Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности описания того, как он мог бы надавить на Россию в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Examiner.

«Ну, я не хотел бы вдаваться в подробности (...). Но если бы меня здесь (в Белом доме — прим. "Ленты.ру") не было, то конфликта бы не было», — отметил глава государства.

Трамп также указал на то, что бывший президент США Джо Байден «был неспособен разговаривать» с президентом России Владимиром Путиным, поэтому контактов Москвы и Вашингтона не было.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

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