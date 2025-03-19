У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

У экс-футболиста «Динамо» Кураньи украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

Неизвестные проникли в дом экс-футболиста московского клуба «Динамо» и сборной Германии Кевина Кураньи. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в пятницу, 14 марта. Двое злоумышленников зашли в дом, расположенный в Штутгарте, через балконную дверь. Представитель полиции рассказал, что они украли наличные, драгоценности и несколько сумок на общую сумму около 105 тысяч евро. По его словам, сам Кураньи отсутствовал в момент проникновения преступников. Однако по возвращении бывший спортсмен застал их врасплох, но им удалось сбежать через тот же балкон.

В настоящий момент полиция ведет расследование и просит очевидцев связаться с ней для уточнения информации.

В июле прошлого года сообщалось, что у родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры.