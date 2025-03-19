Канадские ученые назвали парадоксальный способ стать счастливым

Ученые из Университета Торонто назвали парадоксальный способ стать счастливым — для этого нужно перестать стремиться достичь счастья. Исследование опубликовано на сайте Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP).

Утверждается, что попытки контролировать свое настроение дают обратный эффект, приводя к эмоциональному истощению и большему несчастью. Исследователи порекомендовали воспринимать счастье не как цель, которую можно достичь, а как естественное чувство, которое может появляться и исчезать.

Ученые также дали три совета для того, чтобы стать более счастливым: воспринимать счастье естественно, ценить то, что у вас уже есть и не пытаться контролировать свое эмоциональное состояние.

Ранее королевство Бутан, заботящееся о счастье граждан на государственном уровне, столкнулось с экзистенциальным кризисом среди населения. Премьер-министр страны Церинг Тобгай отметил иронию ситуации: по его мнению, именно успех программы «Валовое национальное счастье» привел к оттоку граждан за рубеж.