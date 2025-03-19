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11:25, 19 марта 2025Бывший СССР

В Казахстане призвали бороться с ЛГБТ и иностранными кукловодами

Депутат парламента Казахстана Смирнова призвала бороться с ЛГБТ и их кукловодами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lu Jinbo / XinHua / Globallookpress.com

В Казахстане призвали бороться извне с атаками ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые пытаются влиять на политическую ситуацию в стране. Об этом заявила депутат парламента Казахстана Ирина Смирнова, передает Tengrinews.

По ее словам, «на деньги иностранных кукловодов в странах продвигают ЛГБТ-повестки и непонятные взгляды». Она также призвала бороться с международными фондами, которые являются заказчиками дезинформации в отношении депутатов в разных странах.

Кроме того, депутат вспомнила слова президента республики Касым-Жомарта Токаева. «Странам десятилетиями навязывались демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела государств», — заявила парламентарий.

Ранее Ирина Смирнова предложила принять закон об иностранных агентах в Казахстане. По ее словам, в Казахстане настало время «переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности».

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