В Кремле указали на недоговороспособность Киева

Песков: Отсутствие договороспособности Украины налицо

Украина часто саботирует договоренности и выдвигает заранее невыполнимые требования на переговорах. На недоговороспособность Киева указал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», — заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

Он добавил, что Путин не стал обсуждать эту проблему с лидером США Дональдом Трампом в ходе их двухчасового телефонного разговора 18 марта.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.