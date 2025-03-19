Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 19 марта 2025Бывший СССР

В Кремле указали на недоговороспособность Киева

Песков: Отсутствие договороспособности Украины налицо
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Украина часто саботирует договоренности и выдвигает заранее невыполнимые требования на переговорах. На недоговороспособность Киева указал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», — заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

Он добавил, что Путин не стал обсуждать эту проблему с лидером США Дональдом Трампом в ходе их двухчасового телефонного разговора 18 марта.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Суд арестовал пошутившего про подорвавшего на мине инвалида комика

    Названы три страны Евросоюза с самой высокой инфляцией

    Стало известно о попытках мафии присоединить Сицилию к США

    Зеленский рассказал о делегации Украины на следующих переговорах с США

    Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

    Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

    Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

    Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше