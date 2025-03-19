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19:17, 19 марта 2025Мир

В Стамбуле разгорелись протесты из-за задержания мэра

Urfa Haber: В Стамбуле разрастаются протесты против задержания мэра Имамоглу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

В Стамбуле разрастаются протесты против задержания мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает издание Urfa Haber.

По данным издания, протесты инициировали служащие муниципалитета Шишли у здания ведомства, однако протестующих становилось все больше, после чего демонстрация переместилась на улицу Ватан. В публикации отмечается, что полиция приняла всесторонние меры безопасности.

Издание подчеркивает, что протесты могут распространиться на другие районы Стамбула. Кроме того, в социальных сетях звучат призывы присоединиться к демонстрации. При этом ранее канал A Haber сообщил, что управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить митинги и демонстрации на фоне задержания мэра.

19 марта Имамоглу задержали и доставили в суд в сопровождении полиции. По данным канала CNN Turk, мэр был задержан по подозрению в коррупции.

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