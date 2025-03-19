Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 19 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России раскритиковали жалобу президента Финляндии на результаты советско-финской войны

Сенатор Карасин раскритиковал жалобу Стубба на результаты советско-финской войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Хайкин / Wikimedia

Исторический экскурс президента Финляндии Александра Стубба может навредить решениям по вопросу урегулирования украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал жалобу Хельсинки на результаты советско-финской войны.

«Историческая сентиментальность финского политика в данном случае мало оправдана. Потому что этот экскурс будет вредить новым веяниям в международных делах вокруг украинского кризиса и может расцениваться как своего рода провокация такого же сентиментального и малообоснованного эссе со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского», — раскритиковал Карасин.

Сенатор заявил, что сегодня надо заниматься не историческими экскурсами, а взором в будущее и конкретными делами по сохранению предсказуемости и стабильности в международных делах.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов, рассуждая о судьбе Украины в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Советско-финская война 1941-1944 годов завершилась подписанием в Москве Соглашения о перемирии с СССР и Великобританией. По его условиям, Финляндия вернулась к границам 1940 года и дополнительно уступила сектор Петсамо.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    Число активных пользователей Telegram превысило миллиард

    Мужчина украл легендарные красные туфельки и не дожил до суда

    В Москве автомобиль на полной скорости снес мужчину и попал на видео

    Мирные жители пострадали при атаке украинского дрона в Курской области

    В российском регионе пожаловались на постоянные фекальные потопы

    Центробанк повысил официальный курс доллара в России

    В России раскритиковали жалобу президента Финляндии на результаты советско-финской войны

    «Сначала спустили в подвал, а утром вывезли на Украину». Бойцы ВСУ спасли под Суджей россиянина с тяжелым ранением

    Зеленский подтвердил один из самых больших обменов пленными между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше