В России раскритиковали жалобу президента Финляндии на результаты советско-финской войны

Сенатор Карасин раскритиковал жалобу Стубба на результаты советско-финской войны

Исторический экскурс президента Финляндии Александра Стубба может навредить решениям по вопросу урегулирования украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал жалобу Хельсинки на результаты советско-финской войны.

«Историческая сентиментальность финского политика в данном случае мало оправдана. Потому что этот экскурс будет вредить новым веяниям в международных делах вокруг украинского кризиса и может расцениваться как своего рода провокация такого же сентиментального и малообоснованного эссе со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского», — раскритиковал Карасин.

Сенатор заявил, что сегодня надо заниматься не историческими экскурсами, а взором в будущее и конкретными делами по сохранению предсказуемости и стабильности в международных делах.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов, рассуждая о судьбе Украины в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Советско-финская война 1941-1944 годов завершилась подписанием в Москве Соглашения о перемирии с СССР и Великобританией. По его условиям, Финляндия вернулась к границам 1940 года и дополнительно уступила сектор Петсамо.

