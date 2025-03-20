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12:33, 20 марта 2025Экономика

Чипсы в России предложили продавать по паспорту

Глава совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз на чипсы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Продавать чипсы в России следует только после предъявления паспорта, а на сам продукт необходимо ввести акциз в размере 20 процентов от стоимости товара. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, сообщают «Известия».

Он объяснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2020 году рекомендовала запретить или снизить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. В 2023-м организация поставила продукт на первое место в перечне самых вредных.

По словам Павлова, ранее правительство уже ввело акциз на сахаросодержащие напитки и повысило налог на гамбургеры, сэндвичи и аналогичные блюда. Таким образом, удар по чипсам станет распространением на них уже имеющейся практики.

Общественник считает, что следует также ограничить рекламу и продвижение популярного продукта, как уже сделано с алкоголем и табачной продукцией. Предлагаемые меры, во-первых, приведут к снижению потребления продукта, а во-вторых, позволят получить дополнительные средства для реализации социальных программ.

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов выступил против запрета чипсов для совершеннолетних, напомнив, что продукты сделаны по утвержденным нормативам безопасности. Если начать с чипсов, то дальше придется запрещать, например, копчености, потому что их потребление не менее вредно.

Введение акциза на чипсы в размере 12-13 рублей за 100 г продукта в Госдуме обсуждали еще в 2016 году, но тогда правительство отказалось поддержать инициативу депутатов.

Ранее малые пивоварни обратились в Минэкономразвития с просьбой побыстрее провести через Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) решение о минимальных розничных ценах (МРЦ) на пиво. Его называли необходимым для борьбы с демпингом крупных пивоваров и распространением некачественной продукции.

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