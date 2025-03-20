Чипсы в России предложили продавать по паспорту

Глава совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз на чипсы

Продавать чипсы в России следует только после предъявления паспорта, а на сам продукт необходимо ввести акциз в размере 20 процентов от стоимости товара. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, сообщают «Известия».

Он объяснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2020 году рекомендовала запретить или снизить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. В 2023-м организация поставила продукт на первое место в перечне самых вредных.

По словам Павлова, ранее правительство уже ввело акциз на сахаросодержащие напитки и повысило налог на гамбургеры, сэндвичи и аналогичные блюда. Таким образом, удар по чипсам станет распространением на них уже имеющейся практики.

Общественник считает, что следует также ограничить рекламу и продвижение популярного продукта, как уже сделано с алкоголем и табачной продукцией. Предлагаемые меры, во-первых, приведут к снижению потребления продукта, а во-вторых, позволят получить дополнительные средства для реализации социальных программ.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов выступил против запрета чипсов для совершеннолетних, напомнив, что продукты сделаны по утвержденным нормативам безопасности. Если начать с чипсов, то дальше придется запрещать, например, копчености, потому что их потребление не менее вредно.

Введение акциза на чипсы в размере 12-13 рублей за 100 г продукта в Госдуме обсуждали еще в 2016 году, но тогда правительство отказалось поддержать инициативу депутатов.

Ранее малые пивоварни обратились в Минэкономразвития с просьбой побыстрее провести через Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) решение о минимальных розничных ценах (МРЦ) на пиво. Его называли необходимым для борьбы с демпингом крупных пивоваров и распространением некачественной продукции.