Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди

Британская певица Дуа Липа вышла на публику в Австралии в откровенном боди

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа вышла на публику в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда опубликовала снимок, на котором предстала в боди кремового оттенка на тонких бретелях, отказавшись от штанов. Помимо этого, исполнительница надела черные колготки в сетку и блестящие сапоги.

Известно, что знаменитость выступала на концерте в Мельбурне, Австралия.

Ранее в марте Дуа Липа показала архивное откровенное фото. Звезда разместила кадр, посвященный итальянскому модельеру Донателле Версаче.