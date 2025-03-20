Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 20 марта 2025Ценности

Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди

Британская певица Дуа Липа вышла на публику в Австралии в откровенном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа вышла на публику в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда опубликовала снимок, на котором предстала в боди кремового оттенка на тонких бретелях, отказавшись от штанов. Помимо этого, исполнительница надела черные колготки в сетку и блестящие сапоги.

Известно, что знаменитость выступала на концерте в Мельбурне, Австралия.

Ранее в марте Дуа Липа показала архивное откровенное фото. Звезда разместила кадр, посвященный итальянскому модельеру Донателле Версаче.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии высказались о применении ядерного оружия для сдерживания России. Какую роль в этом могут сыграть США?

    В российском регионе ввели штрафы за склонение к аборту

    На Украине в рядах ВСУ нашли сына Чикатило

    На популярном туристическом пляже нашли оторванную человеческую ногу

    Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди

    В России резко упали выдачи одного вида кредитов

    Определен вред жевательной резинки

    Российская тревел-блогерша назвала минусы жизни в квартире в Италии

    В Азербайджане объявили об обстреле позиций на фоне предложения Пашиняна о мире

    В России назвали число пожелавших сохранить номер при смене оператора абонентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше